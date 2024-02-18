نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| هاجر الشرنوبي: شخصيتي في "بينا معاد" حقيقية وتشبه الكثير من حولي.. وهذا سبب انجذابي للمسلسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة هاجر الشرنوبي عن كواليس تحضيرها لشخصية "هبة"، في مسلسلها "وبينا معاد" الجزء الثاني، التي يتم عرضه حاليا عبر شاشة DMC.

وأكدت هاجر الشرنوبي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني" أن جاذبيتها للمسلسل تأتي من حبها لأداء للمؤلف إبراهيم حمودة والمخرج هاني كمال، مشيرة إلى أن توليفتهما تجسد الواقع وتلامس قلوب الجمهور المصري، مشيرة إلى تجاربهما السابقة في مسلسل "أبو العروسة" و"أولاد ناس" كمؤشر على نجاحهما.

وأوضحت هاجر أنها وافقت على المشاركة في المسلسل دون تردد بعد الحديث معهما، برغم من مشاركتها في المسلسل كضيفة شرف في الجزء الأول.

أكدت هاجر أنها تقوم بتحضير شخصياتها بعناية، ولكنها لم تقم بتحضير شخصية هبة بعد، لأنها تشبه الكثير من الأشخاص الموجودين حولها، حيث يحدث الكثير من المشاكل والأحداث الملتهبة بين الأزواج الجدد في السنة الأولى للزواج.

وأعربت هاجر عن سعادتها بالتعاون مع بالفنان محمد مهران، مشيرة إلى أن زوجته هي صديقتها المقرّبة، وأن الناس يرى فيهما شبهًا ببعضهما، وثنت على مدحت صالح بأنه فنان عظيم وكبير، وأعربت عن حبها لفريق عمل الفيلم بأكمله.

أحداث مسلسل وبينا معاد

مسلسل "وبينا ميعاد" تدور أحداث العمل حول تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

أبطال مسلسل وبينا معاد

المسلسل يضم مجموعة من نجوم الوسط الفني فهو بطولة كلًا من الفنانة شيرين رضا، والفنان صبري فواز، وعدد كبير من نجوم الفن بقيادة المخرج هانى كمال، فى عدة مناطق متفرقة بالإضافة إلى الديكور الأساسي للعمل، استعدادًا لعرضه خلال الموسم الدرامي الشتوي "الأوف سيزون"، عبر شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية.