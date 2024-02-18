"المتحدة" تطرح برومو الرسمي لمسلسل "بيت الرفاعي".. رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة الترويج عن مسلسل "بيت الرفاعي"، وذلك عن طريق طرح البرومو الرسمي لمسلسل عبر صفحتها الرسمية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر طرحة في السباق الرمضاني المقبل 2024.

أحداث مسلسل "بيت الرفاعي"

و تدور في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي، وذلك في إشارة إلى منزل التاجر "محمود الرفاعي" وهو رجل معروف بالخير ومحبة أهالي منطقته له، ولكن تقع العديد من الأحداث مفاجأة في أحداث المسلسل، إذ أن مهنته الأساسية هي أنه تاجر آثار.

أبطال مسلسل “بيت الرفاعي”

يضم مسلسل "بيت الرفاعي" كوكبة من النجوم بجانب الفنان أمير كرارة، أبرزهم: أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.