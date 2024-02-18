رمضان 2024.. الصور الأولى من كواليس مسلسل "مليحة" (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "مليحة"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، إخراج عمرو عرفة.

أحداث مسلسل مليحة

يسلط المسلسل الضوء على قصة حياة مليحة ومعاناتها تحت الاحتلال والصراعات القائمة في المنطقة، مع التركيز على واقع الحياة في فلسطين وتأثيرات الحروب على الأفراد والمجتمعات. يرمز البوستر إلى الصمود والتصدي للظروف الصعبة، مع التركيز على الإرادة والقوة النفسية التي يحتاجها الأفراد لمواجهة التحديات والصعاب في ظل استمرار الصراعات.

يتناول مسلسل مليحة قضايا فلسطينية ملحة، حيث تركز الأحداث على شخصية شابة فلسطينية تُدعى مليحة والتي يجسدها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس تركت مليحة فلسطين بعد أحداث الانتفاضة عام 2000 وعاشت في ليبيا برفقة جدها نتيجة تدمير منزلها على يد الاحتلال الإسرائيلي تتسم أحداث المسلسل بالتشويق والإثارة حيث تتوالى المفارقات والصراعات في حياة مليحة تعكس القصة الصراعات الشخصية والاجتماعية التي تواجهها مليحة وكذلك تأثيرات الاحتلال على حياة الفلسطينيين وتشريدهم.

مليحة تمثل شخصية معقدة تتحدى الظروف القاسية التي واجهتها وتسعى جاهدة للبحث عن هويتها ومكانتها في العالم تتمحور قصة مليحة حول الصراعات الداخلية التي تعيشها المرأة الفلسطينية وتجاهل المجتمع لمعاناتها وتحدياتها يتم تصوير تجربة مليحة كمثال على التحديات النفسية والاجتماعية التي تواجهها النساء في الشرق الأوسط بشكل عام، والفلسطينيات بشكل خاص.

أبطال مسلسل مليحة

يجمع المسلسل على أسماء بارزة من عالم الفن والتمثيل حيث يشارك في بطولته مجموعة من النجوم البارزين، من بينهم: ميرفت أمين، وأشرف زكي ودياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان ومرة أنور بالإضافة إلى هؤلاء من المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم الفن والتمثيل من فلسطين والعالم العربي إلى هذا العمل الذي يعد من أبرز المُفاجآت المنتظرة في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.