أحمد شيبة ينتهي من تسجيل أحدث أغنياته "أنا بطولي" كلمات سامح الكومي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الشاعر سامح الكومي، عن تعاونه مع المطرب أحمد شيبة في إطلاق أغنية جديدة تحمل عنوان "أنا بطولي" بعد الانتهاء من تسجيلها وهي من ألحان خالد سلطان وتوزيع أحمد عبد السلام.

وانتهى سامح الكومي من تسجيل أغنية للمطرب طارق الشيخ بعنوان "الصحاب" ومن ألحان خالد سلطان وتوزيع بلوكا، ومن المقرر طرحهم خلال الفترة المقبلة.

أحدث أعمال أحمد شيبة

ويذكر ان تعاقد المطرب أحمد شيبة علي تتر مسلسل "حق عرب"، بطولة أحمد العوضي،الذي سيعرض في الموسم الرمضاني القادم.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

أحداث مسلسل حق عرب

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي ويظهر العوضي بشخصية عرب السويركي، يعمل في تجارة الخشب وتمر حياته بالعديد من الأزمات، كما تجمعه قصة حب مع دينا فؤاد.