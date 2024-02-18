رمضان 2024.. محمد على رزق يشارك جمهوره كواليس أحدث أعماله الدرامية الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان محمد على رزق بمشاركة جمهوره بصورة له من خلال تصويره بأحد مشاهد أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "صيد العقارب" من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: "صيد العقارب كواليس رمضان 2024".

تعليقات الجمهور على منشور محمد على رزق

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات شكلك ناوي على ايه يا محمد، دايما متميز، نجم، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

أبطال مسلسل "صيد العقارب"

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وبطولة محمد علاء، أحمد ماهر، رياض الخولي وسيمون، وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف،ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ريم المصرى، محمد نجاتى، كريم محجوب، ونخبه من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.



آخر أعمال محمد على رزق

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمد على رزق مسلسل "حدوتة منسية" بطولة الفنانة سوسن بدر، ويشارك في بطولة المسلسل أحمد فهيم، وهشام إسماعيل، ومحمود حجازىن وعدد كبير من الفنانين، من إخراج محمد محى الدين.

