مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل جري الوحوش وموعد العرض

القاهرة - محمد ابراهيم - موسم مسلسلات رمضان 2024، وينتظر عدد من المتابعين ظهور هذا المسلسل إلى النور، خاصة أنه مأخوذ عن الفيلم المصري الشهير "جري الوحوش"، المعروض في عام 1987 وبدأ طاقم عمل المسلسل تصوير مشاهده في يناير/ كانون الثاني الماضي، خلال حفل بسيط وحرص صناع العمل على التقاط صور تذكارية لحظة تقطيع الكعك، حسب مجموعة صور نقلتها وسائل إعلام محلية.

ابطال مسلسل "جري الوحوش"

احداث مسلسل "جري الوحوش"



يشارك في مسلسل "جري الوحوش" إلى جانب الفنان نضال الشافعي، كل من محمود عبدالمغني، وفادية عبدالغني، وصلاح عبدالله، ومحمود حجازي، وسميرة صدقي، وغيرهم الكثيرالمسلسل هو من تأليف الكاتب أحمد صبحي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.

احداث مسلسل "جري الوحوش"

موسم مسلسلات رمضان 2024، أحداث هذا المسلسل مأخوذة عن فيلم "جري الوحوش"، بطولة كل من النجم الراحل نور الشريف، والراحل محمود عبدالعزيز، إلى جانب حسين فهمي، ونورا، وحسين الشربيني، وهدى رمزي، وفؤاد خليل، ونعيمة الصغير، وعبدالله مشرف، وغيرهم الكثير، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود أبوزيد، وإخراج على عبدالخالق.

وتدور قصة الفيلم حول شخصيتي "سعيد" والطبيب "نبيل"، يجمع بينهما علاقة صداقة، وفيها يعاني الأول من عدم قدرته على الإنجاب، حتى يتدخل الأخير بمساعدته بطريقة غير مألوفة.

موسم مسلسلات رمضان 2024، واقترح الطبيب زراعة جزء من المخ من جانب متبرع حتى يتمكن "سعيد" من الإنجاب، مرجعا هذا التدخل الجراحي إلى نجاح تجاربه على القرود.

وبالفعل، يصادف الصديقان شخصا يُدعى "عبدالقوى"، ويتسغلان فقره حتى يتبرع بجزء من المخ مقابل مبلغ مالي.

وبتطور الأحداث، تسوء الحالة الصحية لـ "سعيد" و"عبدالقوى"، خاصة مع فشل التدخل الجراحي، والتأثير سلبا على صحة الطرفين.

وجاء تحويل هذا الفيلم إلى عمل درامي، بعدما تعاقد المنتج محروس المصري مع أسرة الكاتب الراحل محمود أبوزيد مؤلف الفيلم السينمائي، على تقديم القصة في مسلسل، حسب ما أفادته وسائل إعلام محلية.

موسم مسلسلات رمضان 2024

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2024، منافسة قوية بين العديد من نجوم الوسط الفني، حيث تختلف نوعية العمال المقدمة بين التاريخي والشعبي والكوميدي والتشويقي والدراما الصعيدية، حيث تقدم الشركة المتحدة خلال الماراثون الدرامي، وجبة دسمة ومتنوعة من المسلسلات، التي تضم كبار النجوم.

وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2024، أكثر من 40 مسلسلًا جديدًا، وبدا التحضير لمعظمها مبكرًا، ومن بينها مسلسلات تستمر طوال الشهر لمدة 30 يومًا، فيما يقتصر بعضها على المسلسلات القصيرة التي تكتفي بـ15 يومًا فقط من الشهر المبارك، ومن أبرز أبطال تلك العمال الفنانين: أحمد مكي وكريم عبد العزيز ومحمد إمام وأكرم حسني ومي عمر وأحمد زاهر وغيرهم.