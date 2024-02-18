القاهرة - محمد ابراهيم - مسلسلات رمضان الخليجية على القنوات العراقية،لا يفصلنا سوى أيام قليلة عن حلول شهر رمضان الكريم، وهو الشهر المنتظر بشغف من قبل الكثيرين، ينتظر الجمهور بفارغ الصبر مسلسلات رمضان التي ستعرض خلال هذا الشهر الفضيل، والتي تتميز بطابع فني مميز وقصص تلامس القلوب وتؤثر في المشاهدين بشكل عميق.

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية قائمة مسلسلات رمضان 2024 التي ستكون محط اهتمام الجمهور في الفترة المقبلة.

قائمة مسلسلات رمضان خلال العام 2024:

هناك عدد من المسلسلات التي تعرض خلال شهر رمضان والي تعرض علي قناة MBC وهي من ضمن اشهر القنوات التي يتم عرضها عليها حيث إنه ا تعرض تشكيله من المسلسلات المصرية أو المسلسلات السورية أو الخليجية، ومن ضمن المسلسلات التي تعرض عليها وهي:

مسلسل حق عرب.

كما إنه سيعرض عتبات البهجة.

عرض المداح الجزء الرابع.

تنفرد بعرض مسلسل صيد العقارب.

مسلسل ب 100 راجل.

ومسلسل أسود باهت.

سيتم عرض مسلسل كوبرا.

كذلك سيتم عرضها لمسلسل صيد العقارب.

كذلك مسلسل مسار إجباري.

ألف ليلة وليلة.

حيث إنه سيتم القيام بعرض مسلسل الساعة خمسة.

يعرض عليها مسلسل أولاد الحاج متولى.

الكبير الجزء الثامن.

ايضًا عرض مسلسل دون مقابل.

تردد قناة ام بي سي مصر

تعتبر من القنوات الاكثر مشاهدة والتي يعرض عليها الكثير من المسلسلات والبرامج خلال شهر رمضان ومنها مسلسل رامز جلال والذي يعرض خلال وقت الافطار كما إنه يمكننا من متابعة مسلسلات رمضان علىة القناة من خلال تنزيل تردد قناة MBC لمشاهدة المسلسلات الرمضانية ويتم من خلال هذه البيانات: