مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. أحداث مسلسل أشغال شقة وموعد العرض الرسمي

القاهرة - محمد ابراهيم - مسلسلات رمضان يلعب المسلسل دور في مناقشة كثير من القضايا المهمة في المجتمع بشكل كوميدي يجذب انتباه الجمهور،ومن المقرر أن يتم عرض العمل خلال السباق الرمضاني 2024

طرحت قناة MBC مصر البوستر الرئيسي لمسلسل “أشغال شقة” والذي يعرض عبر شاشتها في شهر رمضان المقبل.

أحداث مسلسل «أشغال شقة»

أحداث مسلسل «أشغال شقة»

رفع الفنان هشام ماجد، مستوى الحماس لدى جمهوره لمشاهدة أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والذي يحمل اسم “أشغال شقة”، حيث نشر بالبوستر الرسمي للعمل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

تدور أحداث مسلسل «أشغال شقة» في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين هما هشام ماجد وأسماء جلال، ويجسد هشام شخصية طبيب شرعي، بينما تجسد أسماء شخصية إعلامية، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويعرض في موسم رمضان الدرامي 2024.

فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»

علي صعيد آخر أخرى، انتهى الفنان «هشام ماجد »من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد «فاصل من اللحظات اللذيذة»، بطولة هشام ماجد، حيث احتفل فريق عمل الفيلم بانتهاء التصوير والاستعداد لعرضه في عيد الفطر المقبل.

آخر أعمال هشام ماجد



جدير بالذكر، أن آخر أعمال هشام ماجد في السينما كان فيلم "تسليم أهالي" وشاركته البطولة الفنانة دنيا سمير غانم، ومعهما كل من الراحلة دلال عبد العزيز، وبيومي فؤاد، محمد أوتاكا، عبد الله مشرف، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، لوسي، أحمد فتحي، شيكو، شيماء سيف، عمرو وهبة، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

أحداث مسلسل صدفة

تدور أحداث مسلسل صدفة، في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعى «فؤاد مهران» في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي «صدفة».



مسلسل لانش بوكس

مسلسل لانش بوكس يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي حيث إنه يعتبر من المسلسلات الدرامية الكوميدية الذي يروي قصة حياة ثلاث نساء ربات بيوت حيث تدور أحداث المسلسل حولهم وهم يحاولون ايجاد حلول للمشاكل التي تواجههم في الحياة ومع مرور الوقت وهم يقضون حياة عادية جدا يتحولون فجأة إلى عصابة ويمارسون العديد من الجرائم المختلفة بهدف الحفاظ على حياتهم وعائلاتهم.

