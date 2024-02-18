بعد طرحها..تعرف على آراء الجمهور في أغنية "كدابة" لـ حسام حبيب

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان حسام حبيب منذ ساعات أحدث أغنياته وهي أغنية "كدابة" وهي تعتبر عودته للساحة الفنية مرة أخري بعد فترة غياب تجاوزت ال 10 سنوات، وأغنية "كدابة" هي من كلمات: ‫عمرو المصري، ألحان إسلام رفعت، توزيع موسيقي أمين نبيل، من إنتاج شركة روتانا.

بوستر أغنية كدابة

ولقت الأغنية تفاعل كبير من الجمهور بعد طرحها بساعات قليلة عبر القناة الرسمية لشركة روتانا عبر موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب"، وانهالت عليها التعليقات الإيجابية.

تعليقات الجمهور على أغنية "كدابة" لـ حسام حبيب

ويقدم لكم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز آراء الجمهور في أغنية "كدابة":-

(مبروك يا حسام ياريت ترجع لأغانيك من تاني، أيوا بقا أرجع بقا وفرحنا بيك وبمزيكتك الحلوة وحشتنا، حسام حبيب صوتك والله ممتاز اغنية محلاها، اغنية والله ممتازة جدا، شكرا روتانا رجعتولنا الفنان حسام حبيب، عودة جميله انطلاقه وتغير، ونشاط والجميل لون الاغنيه جديد برافو، الاغنيه جميله جداااا وصوتك تحفه) وغيرها الكثير من التعليقات.

ماذا تقول كلمات أغنية "كدابة" لـ حسام حبيب ؟

كدابة

مليانة عيوب طبعك قلابة

بتعيشي في دور إنك متسابة

أستاذة في التمثيل

واخدة شهادة وتوكيل

بتخبي وشوشك وبتتداري في وش غلابة

نساية

ناكرة الأيام الحلوة معايا

مش بنت أصول ولا فيكي مزايا

شخصياتك أنواع

هايلة في فن الأوجاع

وخلصت أنا منك آه خرجتك من جوايا

وأنا متبرعلك باللي ما بينا تعيشي عليه

شوفي يالا طريقك وامشي لوحدك كملي فيه

قلبي المكسور أنا هعرف أعالج نفسي أداويه

ولو اللي ما بينا في يوم جه في دماغك انسيه

شكاية

وكلامك كله كإنه رواية

بتألفي طبعا ألف حكاية

وبتعملي فيها ملاك

بتقولي مظلومة معاك

طب يالا يا مظلومة اتفضلي هرميكي ورايا

قويتك

وتعبت عشانك واستنيتك ودي غلطة عمري إني أنا حبيتك

أصل انتي متتأمنيش

إنسانة مابتحسيش

وأنا اللي غلطت عشان شوفتك تحت وعليتك

وأنا متبرعلك باللي ما بينا تعيشي عليه

شوفي يالا طريقك وامشي لوحدك كملي فيه

قلبي المكسور أنا هعرف أعالج نفسي اداويه

ولو اللي ما بينا في يوم جه في دماغك انسيه

شكاية

وكلامك كله كإنه رواية

بتألفي طبعا ألف حكاية

وبتعملي فيها ملاك

بتقولي مظلومة معاك

طب يالا يا مظلومة اتفضلي هرميكي ورايا

عودة حسام حبيب للساحة الفنية بعد غياب

ويعود حسام حبيب للساحة الغنائية مرة أخرى، بعد فترة غياب بسبب المشاكل والأزمات المتلاحقة بينه وبين الفنانة شيرين عبدالوهاب خلال فترة زواجهما.

ويستعد حسام حبيب لإطلاق الألبوم الأول له بعد الانفصال عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، والذي يتضمن 10 أغانٍ من ضمنها، كدابة، وجع الفراق، حد في حياتي، وصوت مزيكا.