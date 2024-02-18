مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة مسلسل قلع الحجر وموعد العرض الرسمي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد عدد كبير من نجوم الفن لموسم مسلسلات رمضان 2024 على رأسهم النجم كريم عبدالعزيز، والذي يخوض السباق بمسلسل الحشاشين، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

بطولة قلع الحجر

أحداث مسلسل قلع الحجر



مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض ورياض الخولي وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومفيد عاشور ومدحت تيخة ومحمود الجابري وسميرة عبد العزيز وبهاء ثروت وسميرة صدقي وأحمد الشافعي ومروة عبد المنعم ولقاء سويدان وأيمن الشيوي وآية عبد الرحمن الأبنودي وسماح السعيد وياسمين على وحسن العدل وحنين وعبد الخالق أحمد والوجه الجديد كريم زين.



يستعد المخرج حسني صالح، لبدء تصوير مسلسل «قلع الحجر»، الذي ينافس به في موسم مسلسلات رمضان 2024، ويكون بمثابة عودة له للسباق الرمضاني منذ عرض مسلسل الوسواس في 2015، وقدم بعد ذلك عددًا من الأعمال الدرامية والتي تم عرضها خارج نطاق موسم رمضان.

أحداث مسلسل قلع الحجر



مسلسل قلع الحجر، تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، من تأليف أحمد وفدي وهو أحد مواطني مدينة قمولة، ويعد هذا العمل أولى تجاربه، وحسب تصريحات المخرج حسني صالح عنه أنه سيكون بمثابة اكتشاف جديد وموهبة تستحق التواجد.

مسلسل جريمة منتصف الليل

طرح المنتج علاء الزير، البرومو التشويقي لـ مسلسل جريمة منتصف الليل، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والذي يضم مجموعة كبيرة من أبرز النجوم، بينهم أحمد عبد العزيز، وصلاح عبد الله وميار الغيطي وإلهام عبد البديع ومحمد عز، بالإضافة إلى عدد من نجوم السعودية، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

بدأ صناع عمل جريمة منتصف الليل الترويج عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ عدد كبير من الجمهور يتفاعل بشكل أكبر على المنشورات متمنين التوفيق والنجاح الدائم لصناع العمل.

مسلسل "جري الوحوش"

أحداث هذا المسلسل مأخوذة عن فيلم "جري الوحوش"، بطولة كل من النجم الراحل نور الشريف، والراحل محمود عبدالعزيز، إلى جانب حسين فهمي، ونورا، وحسين الشربيني، وهدى رمزي، وفؤاد خليل، ونعيمة الصغير، وعبدالله مشرف، وغيرهم الكثير، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود أبوزيد، وإخراج على عبدالخالق.

وتدور قصة الفيلم حول شخصيتي "سعيد" والطبيب "نبيل"، يجمع بينهما علاقة صداقة، وفيها يعاني الأول من عدم قدرته على الإنجاب، حتى يتدخل الأخير بمساعدته بطريقة غير مألوفة.