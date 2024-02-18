نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أروى: لا أؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت المطربة أروي عن رأيها في فكرة المساواة بين الرجل والمرأة مشيرة إلى أنها لا تؤمن بها إطلاقا.

وقالت أروي في تصريحات تليفزيونية:' الراجل غلبان أوي وساعات بقولهم المفروض تطالبوا بحقوقكم وأنا لا أؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة عندها حقوق أكتر من الراجل ومفيش جمعيات نسوية بتهاجمني

روت الفنانة اليمنية أروى، تجربتها المؤلمة بخسارة جنينها خلال فترة حملها الثاني، وكيف سادتها مشاعر متناقضة في ظل هذه الخسارة، خاصةً بعدما تحدثت من قبل عن صعوبة عدم إنجابها بعد ابنتها الأولى ومواجهتها للاستفسارات المتكررة حول السبب من قبل الناس.

وأوضحت خلال لقاءها في برنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس، أنها فقدت جنينها بسبب انشغالها بالعمل، حيث كانت تجد نفسها مشغولة جدًا لتهتم بنفسها أو بالجنين، مما أثر سلبا على صحتها وأدى في النهاية إلى فقدانه بعد خمسة أشهر من الحمل.

على الرغم من صعوبة هذه التجربة، إلا أنها شعرت براحة غريبة.

وأكدت أن الهواجس والتساؤلات المستمرة حول مصير الجنين كانت تؤرقها يوميًا، حيث كانت تستيقظ كل صباح دون أن تعرف ما إذا كان الجنين ما زال على قيد الحياة.

على الرغم من المرارة التي شعرت بها بعد فقدان الجنين، إلا أنها تمكنت من تقبل الواقع، وشعرت بأن الهواجس التي عاشتها ستتلاشى أخيرًا.

وشعر عدد كبير من متابعيها بالتعاطف معها، خاصةً لأنها مرت بفترة من الخوف والتوتر لمعرفة مصير طفلها، وانتهت القصة بحزن كبير.