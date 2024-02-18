نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا روج أحمد رزق لدوره في "بيت الرفاعي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان أحمد رزق، لشخصيته في “بيت الرفاعي” من خلال صورة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتب أحمد رزق:'“فاروق الرفاعي (بيت الرفاعي) رمضان 2024.. إن شاء الله يعجبكم”.

يواصل الفنان أحمد رزق، تصوير المشاهد المتبقية له في مسلسل "بيت الرفاعي"، والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024، ويجسد خلاله شخصية تدعى فاروق تاجر آثار، وتحدث عداوة بينه وبين بطل العمل النجم أمير كرارة.

ويشهد مسلسل “بيت الرفاعي” العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دول “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك كورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

يذكر أن شارك الفنان أحمد رزق في مسلسل “ حضرة العمدة ” الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وهو بطولة روبي، وفاء عامر، بسمة، أحمد بدير، سميحة أيوب، إدوارد ومحمود عبدالعزيز، محمود عبد المغني، محمود حافظ، إيهاب فهمي، نهلة سلامة، صلاح عبد الله،ومن إخراج عادل أديب.