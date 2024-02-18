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أحمد جودة - القاهرة - مسلسلات رمضان 2024..قصة وأحداث مسلسل المعلم لـ مصطفي شعبان..يخوض النجم مصطفي شعبان منافسة السباق الرمضاني 2024 من خلال بطولة مسلسل المعلم، والذي ينافس بها أمام عدد كبير من الأعمال الدرامية التي سيتم طرحها خلال هذا الموسم.

وفي إطار حرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين بشكل يوميًا نستعرض لكم من خلال دوت الخليج الفني كافة التفاصيل المتعلقة بمسلسل المعلم لـ مصطفي شعبان.

تفاصيل برومو مسلسل المعلم

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المعلم، للنجم مصطفى شعبان، برومو المسلسل، وظهر مصطفى شعبان، في البرومو كتاجر سمك، يتعرض لعدة صعوبات، بعد سجن والده،.فيما ظهرت بعض العبارات في البرومو منها: «اتوكلنا على اللي موكلنا، يا ويل اللي الدنيا تسقيه مرها بعد ما دوقه عسلها، اللي جاي طلق حي».

تفاصيل شخصية مصطفي شعبان في مسلسل المعلم



يظهر النجم مصطفي شعبان خلال أحداث مسلسل دور المعلم بشخصية تاجر سمك في أحد الأسواق، ويدخل خلال الأحداث في صراعات كثيرة مع كبار التجار، يقع والد النجم مصطفي شعبان في أزمة مالية بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، ما يتسببون له في الكثير من الخسائر، وهو الأمر الذي يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده الذي دخل السجن.

ينجح مصطفي شعبان في الانتقام وياخذ حق والده، ولكن تتسع دائرة الشكوك من حوله، وذلك بسبب شعوره بأن هناك شخص قريب منه هو الخائن والذي تسبب في أذية والده والعائلة.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك في بطولة مسلسل المعلم كل من مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، طارق النهري، من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.



آخر أعمال مصطفى شعبان في الدراما

كان مسلسل بابا المجال من آخر أعمال مصطفى شعبان في الدراما، وعرض في السباق الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته كل من رياض الخولي، سوسن بدر، سهر الصائغ، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، أحمد كشك، جومانا مراد، محمود حافظ، سليم الترك، إضافة إلى عدد آخر من النجوم.



ويعد مسلسل بابا المجال، التعاون الثاني بين الفنان مصطفى شعبان، والمخرج أحمد خالد موسى، بعد تجربتهما الأولى بمسلسل "ملوك الجدعنة.