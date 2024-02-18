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أحمد جودة - القاهرة - مسلسلات رمضان 2024..قصة وأحداث مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي..يشاك النجم أحمد العوضي في السباق الرمضاني 2024 من خلال بطولة مسلسل حق عرب، المقرر عرضه عبر عدد من القنوات الفضائية، ويبحث كثيرًا من المتابعين عن تفاصيل مسلسل حق عرب والذي يترقبه عدد كبير من جمهور العوضي.

وفي إطار حرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين بشكل يوميًا، نستعرض لكم في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مسلسل حق عرب.

مسلسلات رمضان 2024..قصة وأحداث مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي



أحداث مسلسل حق عرب



تدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار اجتماعي شعبي، حيث يقدم العوضى دراما شعبية مليئة بالصراعات والحكايات مع جوانب إنسانية ورومانسية، وتدور الأحداث داخل منطقة الجمالية في التوقيت الحالي، حول كبير المنطقة والذي يدعى عبد ربه، وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، ولديه أخ يدعى عطوة، يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حق.عرب حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق، وخلال أحداث العمل، يتورط “فواز” في صراع مع النجم أحمد العوضي الذي يعاديه منذ لحظة دخوله الحي وتتصاعد الخناقات بينهما، ما يؤدي إلى استخدام السلاح.

يظهر النجم رياض الخولي، كـ "تاجر أخشاب" لديه ابنتان تلعبان دوريهما الفنانتان دنيا المصري، وكارولين عزمي، وتلعب دور زوجته الفنانة وفاء عامر.

تتر مسلسل حق عرب

أعلن النجم طارق الشيخ عن تعاونه مع الفنان أحمد العوضي، في مسلسله الجديد حق عرب، من خلال تسجيل أغاني تتر البداية والنهاية.



أبطال مسلسل حق عرب



ويشارك في بطولة مسلسل حق عرب كل من الفنان رياض الخولي، دينا فؤاد، أحمد صيام، محمد علاء، كارولين عزمي، وليد فواز، وفاء عامر، محمد أحمد ماهر، دنيا المصري، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، الطفل منذر مهران، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.



آخر أعمال أحمد العوضي في الدراما قبل مسلسل حق عرب

كان مسلسل ضرب نار من آخر أعمال أحمد العوضي في الدراما قبل مسلسل حق عرب، وعرض مسلسل "ضرب نار" بس السباق الرمضاني الماضي لعام 2023، ودارت حول شاب يدعى جابر أبو شديد من مواليد محافظة سوهاج، تدفعه الظروف للسفر إلى القاهرة من أجل العمل، ويفتح ورشة خاصة في منطقة شبرا، ويقع في حب فتاة تدعى مهرة وهي من سكان شبرا، وخلال أحداث مسلسل ضرب نار، يظهر رجل أعمال شرير وهو ماجد المصري، يحارب الثنائي ويدخلهم في العديد من الصراعات.

أبطال مسلسل ضرب نار



وشارك في بطولة مسلسل ضرب نار كل من أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، سهير المرشدي، تامر مجدي، دنيا المصري، إيمان السيد، بدرية طلبة، تيسير عبد العزيز

أحمد غزى،.اسراء رخا، أحمد عبدالله، وكان من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إنتاج شركة سينرجي، ومن إخراج مصطفى فكري