نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إمام يروج لمسلسل "كوبرا".. رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان محمد إمام البوستر الرسمي لمسلسل “ كوبرا” من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

وكتب محمد إمام: “بسم الله توكلنا على الله بعد غياب سنتين عن المسلسلات يسعدني اقدملكم مسلسل كوبرا”.

طرحت قناة mbc مصر البوستر الدعائى الرسمى لمسلسل "كوبرا" بطولة النجم محمد إمام والمنتظر عرضه حصريًا على شاشة القناة ومنصة shahid، خلال شهر رمضان المقبل 2024.

ويقدم محمد إمام فى "كوبرا" دراما شعبية تتخللها الكوميديا والأكشن، ويشارك فى بطولته مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف SADAF

النمر

ويعود محمد إمام إلى دراما المقبل بعد غياب عامين اذ قدم آخر أعماله "النمر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2021، وشارك فى بطولته هنا الزاهد محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، إيناس كامل، مؤمن نور، أحمد عبد الله محمود وإخراج شيرين عادل.

أبو نسب

يذكر أن محمد إمام يعرض له حاليًا فى السينمات، فيلم "أبو نسب" ويشارك فى بطولته ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.