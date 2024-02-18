رمضان 2024.. حسن الرداد زوج ناهد السباعي في مسلسل "محارب"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الشركة المتحدة بعض التفاصيل الخاصة بالبرومو الخاص بمسلسل "محارب"، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، بطولة النجم حسن الرداد.

تم تقديم معاينة للشخصيات وأحداث المسلسل في البرومو، حيث يتضح أنه يتناول قصة مشوقة مليئة بالغموض، وفي إطار إثارة متجددة، وكذلك يكشف البرومو عن زواج حسن الرداد من ناهد السباعي.

أحداث مسلسل محارب

ويدور أحداث مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.