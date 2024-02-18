نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أروى: غفران المرأة لخيانة زوجها قوة وليس إهانة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واجهت المطربة أروى، الانتقادات بسبب تصريحاتها حول موضوع مسامحة المرأة لزوجها بعد الخيانة، وتؤكد أنها لا تدعم المساواة بين الجنسين.

وقالت أروى خلال تصريحات تلفزيونية لها: "يجب أن نرى في مسامحة المرأة لزوجها بعد الخيانة قوة وليس إهانة، فالخيانة قد تكون نتيجة لفتور عابر أو نزوة، وغالبًا ما يتبع الرجال شهواتهم بشكل أكبر من النساء، لكن في بعض الأحيان يجب أن يكون هناك مسامحة، فإذا كان الله الرحمن يسامح، فلماذا لا تفعلين؟ وإذا كان هناك تصرفات خاطئة متكررة، يجب أن تُغفَر مرات عديدة، ومن الظلم أن تخون المرأة.

أروى: أعتقد أن الخيانة ليست من السلوكيات الصحية للمرأة

وأضافت أروى: أعتقد أن الخيانة ليست من السلوكيات الصحية للمرأة، ولكن المرأة القوية تتخذ قرارًا بالانفصال إذا كانت الخيانة متكررة، وهناك نساء يتحكمن فيهن الغرائز، وبعض النساء قد تخون لكن يكون هدفهن هو البحث عن العلاقة الحميمية بسبب قسوة زوجهن أو انعدام التواصل معهن، مما يجعل نسبة الخيانة أكبر في الرجال من النساء.