نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألغى متابعتها وحذف صورهما.. أمير عيد يتصدر التريند بعد أنباء انفصاله عن زوجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر المطرب أمير مواقع التواصل الإجتماعي بعدما أنباء انفصاله عن زوجته ليلى خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعدما ألغى أمير متابعتها عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

شائعات إنفصال أمير عيد

وحذف أمير عيد جميع صورة مع زوجته علي موقع صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مما يجعل تأكيدا علي خبر انفصالهما.

فيما قامت ليلى، بنشر صورة لها مع شخص أخر وهو يحتضنها، مما أثار تساؤلات الجمهور حول سبب انفصالهما، وما إذا كان هذا الشاب هو السبب في ذلك، أم إن صديقها الجديد يلعب دورًا في الأمر.

وجاءت التعليقات كالتالي:

زواج أمير عيد

ويذكر ان كشف المطرب أمير عيد تفاصيل زواجة من ليلي خلال تصريحات تلفزيونية له قائلا: "أنا عملت فرحي فوق السطوح وأخويا ساعدني إن أحنا نجيب أكل من برا بس فى الأخر كان فى السطوح واتبسطنا جدًا، ووقتها مكنش عندي فكرة أجيب شقة ومهر وشبكة، وليلي مراتي قالتلي روح لماما قولها أن إحنا خلاص هنتجوز، واتجوزنا ولازم الاهل يساعدوا فى الزواج ميطلبوش على الفاضي أنا مش رايح أشتري كرسي ولا ترابيزة.