نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عرض مسلسل "أمير العوامري" والقنوات الناقلة له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عدد كبير من جمهور الفنان هاني سلامة أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "أمير العوامري"، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال شهر رمضان 2024.

ويقدم “دوت الخليج الفني” لكل متابعيه كل ما هو جديد وتفاصيل عن مسلسل" أمير العوامري" رمضان 2024.



كشف الفنان هاني سلامة عن البرومو الرسمي لمسلسل "أمير العوامري" من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

يعرض مسلسل “أمير العوامري” بشكل حصري عبر شبكة قنوات النهار المصرية في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر 9 مساء بتوقيت السعودية.

أحداث مسلسل “أمير العوامري”



وتدور أحداث المسلسل حول صراعات الطبقة الراقية في المجتمع والصراعات الشخصية التي يواجهها أفرادها يتميز المسلسل بالتشويق والإثارة، إضافة إلى تسليط الضوء على القيم والمبادئ في وجه التحديات التي تواجه الشخصيات، مما يثري القصة بعناصر الدراما والتشويق.

شخصيات مسلسل “أمير العوامري”

هاني سلامة

يلعب دور الشخصية الرئيسية في المسلسل، وهو شخصية معقدة تتنوع بين القوة والضعف، وتتغير مواقفه بمرور الأحداث.

خالد زكي



يقوم بأداء دور رجل أعمال ناجح يدور حوله العديد من الصراعات الشخصية والمهنية.

أحمد صفوت

يجسد شخصية محام ذكي وحازم يتورط في قضايا معقدة تعكس تحديات المجتمع.

محسن محي الدين

يؤدي دور رجل أعمال متعثر يسعى للتغلب على الصعوبات والعوائق في سبيل نجاحه.

هاجر الشرنوبي

تجسد شخصية امرأة قوية وعاطفية تتصارع مع التحديات التي تواجهها في حياتها.

سوسن بدر

تقدم دور امرأة ذكية تلعب دورا مهما في تطور الأحداث.

سلوى خطاب

تجسد شخصية أنثوية متعددة الأوجه تقف في وجه التحديات بشجاعة وقوة.

مي سليم

تقدم شخصية شابة طموحة تسعى لتحقيق أحلامها بكل قوة.

ميريهان حسين

تقوم بتجسيد شخصية مركبة تواجه العديد من التحديات الشخصية والمهنية.



آخر أعمال هاني سلامة

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان هاني سلامة مسلسل "ملف سري"، الذي تم عرضه في شهر رمضان 2022، وشارك في بطولته: ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، نبيل عيسى، نور محمود، إيهاب فهمي، مادلين طبر، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، عمر زكريا، إيمان يوسف، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

