نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات شهر رمضان السعودية 1445-2024.. مسلسل شباب البومب 12 قصته وموعد عرضه والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحظى مسلسلات شهر رمضان في المملكة العربية السعودية بمكانة خاصة في قلوب المشاهدين، حيث تمثل جزءًا لا يتجزأ من تقاليد وثقافة البلاد. تتنوع هذه المسلسلات في مضمونها وأسلوبها، مما يسهم في إثراء الساحة الفنية والترفيهية. يشكل مسلسل "شباب البومب 12" واحدًا من الأعمال المترقبة بشدة، حيث يعد الجزء الثاني عشر من هذه السلسلة الشهيرة.

شباب البومب 12 – 2024

يأتي مسلسل “شباب البومب” في المرتبة الثانية من قائمة المسلسلات السعودية في رمضان 2024، هو مسلسل تلفزيوني سعودي كوميدي ساخر يعرض على التلفزيون السعودي. من تأليف عبد العزيز الفريحي، وكان أول عرض له في 20 يوليو 2012 – 1 رمضان 1433.

الأبطال: فيصل العيسى

النوع: دراما كوميدي.

سيناريو: عبدالعزيز الفريحي.

إخراج: سمير عارف.

موعد عرض المسلسل:

من المقرر أن يُعرض مسلسل "شباب البومب 12" خلال شهر رمضان لعام 1445هـ - 2024م. يأتي هذا الموعد ليتناسب مع أجواء الشهر الفضيل، حيث يتوقع أن يكون للمسلسل إشعاعًا خاصًا خلال هذا الوقت المميز.

القنوات الناقلة:

سيتم بث المسلسل عبر عدة قنوات تلفزيونية سعودية رائدة، حيث ستكون هذه القنوات الناقلة واجهة للجماهير لمتابعة أحداث المسلسل بكل متعة وسهولة. تفاصيل القنوات الناقلة ستُكشف في وقت لاحق، لكن من المؤكد أن المشاهدين سيكونون على موعد مع فرحة الضحك والتسلية عبر شاشات تلك القنوات المحلية.



