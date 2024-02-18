نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات شهر رمضان السعودية 1445-2024.. مسلسل زوجة واحدة لا تكفي قصته وموعد عرضه والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد مسلسلات شهر رمضان في المملكة العربية السعودية مظهرًا فنيًا وترفيهيًا ينتظره المشاهدون بشغف ولهفة كل عام. وفي إطار هذه التقاليد الثقافية والفنية، يتألق مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" كواحد من الأعمال الدرامية المترقبة، حيث يحمل معه وعدًا بقصة مشوقة تستحق التفاعل والمتابعة.

زوجة واحدة لا تكفي 2024

مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” هو عمل درامي اجتماعي خليجي مصري، ولا علاقة له بالفيلم الذي قدمه النجم الراحل أحمد زكي قبل 33 عامًا في عام 1990. من المقرر تصوير المسلسل في إطار درامي اجتماعي لايت في أبوظبي، وسيشارك في بطولته عدد كبير من النجوم المصريين والخليجيين. يتطلع صانعو المسلسل إلى إثارة إعجاب الجمهور بأداء النجوم وقصة المسلسل.

الأبطال: هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، أيتن عامر، فاطمة الصفي.

النوع: درامي اجتماعي.

سيناريو: هبة مشاري حمادة.

إخراج: علي العلي.

موعد عرض المسلسل

من المقرر أن يُعرض مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" خلال شهر رمضان لعام 1445هـ - 2024م. يأتي هذا الموعد ليتزامن مع فترة الصيام والعبادة، حيث يسعى المشاهدون إلى الاستمتاع بتجربة ترفيهية تنعش أوقاتهم خلال هذا الشهر المبارك.

القنوات الناقلة

ستكون القنوات التلفزيونية السعودية الرائدة على موعد مع نقل أحداث "زوجة واحدة لا تكفي"، حيث ستكون واجهة للجمهور لمتابعة الحلقات بكل سهولة وراحة. تفاصيل القنوات الناقلة ستُكشف في الأيام القليلة المقبلة، مما يتيح للمشاهدين الاستعداد للغوص في عالم المسلسل والاستمتاع بتجربة مشاهدة مميزة.