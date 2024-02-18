مسلسلات شهر رمضان التركية 2024 موقع 3seq قصة عشق.. مشاهدة مسلسل الغدار GADDAR

القاهرة - محمد ابراهيم - تتألق مسلسلات تركيا في شهر رمضان لعام 2024 بإثارة وتشويق يجمع بين الأكشن والدراما، ومن بين هذه الأعمال الفنية المميزة يبرز مسلسل "الغدار" كقائد للقائمة، حيث يقدم قصةً جديدة ومليئة بالغموض تستحق الاهتمام والتفاعل. يُعرض هذا العمل الفني الرائع حصريًا عبر موقع 3seq قصة عشق، مما يوفر للمشاهدين فرصة مميزة لمتابعة أحداثه بسهولة وراحة.

مسلسل "الغدار" GADDAR

بدأ عرض مسلسل "الغدار" GADDAR يوم الجمعة الموافق 19 يناير، ومنذ ذلك الحين، أثار الجدل وجذب الانتباه بفضل قصته المشوقة وتطوراته الدرامية المثيرة. يتمتع المسلسل بشعبية واسعة في العديد من الدول العربية، ويعتبر محط أنظار الجمهور الباحث عن تجربة مشاهدة مختلفة ومثيرة.

موقع 3seq قصة عشق: يقدم موقع 3seq قصة عشق للمشاهدين فرصة حصرية لمتابعة مسلسل "الغدار" GADDAR، مما يوفر تجربة مشاهدة فريدة وسهولة الوصول إلى أحدث الأحداث والمشاهد الملهمة في هذا العمل الدرامي الذي يتصدر قائمة إبداعات التلفزيون التركي.

قصة المسلسل

إذا كنتَ من محبي مسلسلات الجريمة والأكشن، فإن قصة "الغدار" GADDAR ستكون بالتأكيد ضمن قائمة اهتماماتك. يحمل المسلسل قصةً تحكي عن حياة شاب تغيرت جذريًا عندما يعود من الخدمة العسكرية ليجد حياته في فوضى. يتابع المشاهدون تفاصيل حياته المعقدة ورحلته لاكتشاف الأسرار وراء انتهاء علاقته بخطيبته وتورط شقيقه في عالم الجريمة.

موعد عرض المسلسل: يُعرض مسلسل "الغدار" GADDAR يوم الجمعة من كل أسبوع على قناة FOX التركية في تمام الساعة 8 مساءً. ويمكن للمشاهدين في مصر والسعودية والإمارات متابعة الحلقات الجديدة في توقيتات محددة لتلائم الجداول المحلية.

صناع العمل:

شاتاي أولسوي: في دور داغان.

سمية أيدوجان: في دور آيدن.

أونور سايلاك: في دور مدير كيرم.

ايتك شايان: في دور مفوض جوركان.

لاشين سيلان: في دور نورتن.

إردال يلدز: في دور زافير.

هاكان ساليشميش: في دور داود.

موغي بيرام أوغلو: في دور سنجول.

الإنتاج:

المخرج: سنان أوزتورك.

المؤلف: حورير إيبي أوغلو.

الإنتاج: شركة آي يابيم.

عدد الحلقات: غير معروف.

تاريخ العرض: 19 يناير 2024.

مدة الحلقة: 120 دقيقة.



