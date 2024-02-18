رمضان 2024.. معتز هشام يروج لدوره في مسلسل "كوبرا"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان الشاب معتز هشام، لدوره في مسلسل" كوبرا “ حيث نشر البوستر الرسمي لمسلسل الذي تم طرحه قبل ساعات وعلق عليه قائلا: ” بسم الله توكلنا على الله مسلسل كوبرا رمضان ٢٠٢٤ على قنوات mbc وshahid رمضان يجمعنا".

كوبرا

أبطال مسلسل “ كوبرا ”

يشارك في بطولة مسلسل “ كوبرا ” الفنان محمد إمام والفنان علاء مرسي والفنان محسن منصور والفنان مجدي كامل. الفنان محمد أسامة ( أوس اوس) والفنان محمود عبد المغني والفنان محمد ثروت والفنان مصطفى بسيط والفنان هشام إسماعيل والفنان معتز هشام ومؤدي المهرجانات كزبرة وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

وفي السياق ذاته لأول مرة يشارك الفنان محمد إمام بالسباق الرمضاني بعمل قصير ذات ١٥ حلقة، وتداولت أنباء في الفترة الأخيرة عن إلغاء مسلسل “ كوبرا ” ولكن كان الرد الشائعات وهو طرح البوستر الرسمي لمسلسل، وأبطال العمل يقومون بترويجه.

آخر أعمال معتز هشام

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان معتز هشام الفيلم الموسيقي “ سكر ” والذي طرح لفترة بدور العرض ولكن لم يحقق إيرادات عالية فقاموا بسحب الفيلم من السينمات.

أبطال فيلم “ سكر”

شارك في بطولة الفيلم الفنانة القديرة ماجدة زكي والفنانة ريهام الشنواني والفنان معتز هشام والفنانة حلا الترك والفنانة ياسمين العبد وعدد آخر من الفنانين والفنانات