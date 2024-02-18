نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. شيرين ومنير وماجد المهندس في حفل "ليالي سعودية مصرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد كلًا من الفنانة شيرين والكينج محمد منير والفنان ماجد المهندس لإحياء أولى حفلات "ليالي سعودية مصرية" الذي ستقام بدار الأوبرا المصرية اليوم تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

ويذكر أنه سوف تقام الحفل اليوم بعدما تم تأجيلها حيث قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ، من قبل إقامة الحفل السبت.

شيرين عبدالوهاب

محمد منير

ماجد المهندس

تفاصيل لقاء المستشار تركي آل الشيخ ووزيرة الثقافة نيفين الكيلاني

وجاء ذلك عقب لقاء المستشار تركى اَل شيخ بوزيرة الثقافة، وتم الاتفاق على أنه سيجرى إطلاق ليالي الأوبرا في السعودية بفرق مصرية، وليالى السعودية في الأوبرا المصرية بفرق سعودية.

وفي سياق آخر شددت وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى على عمق العلاقات بين البلدين، وترحيب الوزارة بالتعاون مع هيئة الترفيه، وأكددت علي التعاون الفنى والثقافى مع المملكة ممتد على مدار عقود طويلة.

وتي لقاءات تركي ال شيخ في زياراته لمصر لبدء مشورع تعاون فني كبير بين مصر والسعوديه ووفي اطار موسم الرياض ومهرجان العلميين.

كما تم انشاء صندوق لرعايه وانتاج افلام خليجيه وسعودية ومصرية ضخمه واقامه عدد من المسرحيات علي مسارح المملكه

منى زكي وفيلم السيرة الذاتية لـ كوكب الشرق أم كلثوم

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتأسيس صندوق big time، أن الفنانة منى زكي سوف تبدأ خلال الأيام القادمة التحضير لفيلم جديد تتناول من خلاله السيرة الذاتية لـ أم كلثوم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.