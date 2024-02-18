نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو وموعد العرض الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم لنا موسم مسلسلات رمضان 2024 عروضًا مثيرة وقصصًا مشوقة تأخذنا في رحلة فريدة من نوعها إلى عوالم مختلفة من الدراما التلفزيونية. من بين هذه المسلسلات الواعدة والتي يترقبها عشاق الدراما، يتألق مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بقصته الفريدة والأحداث المليئة بالإثارة. في هذه المقدمة، سنلقي نظرة مثيرة على أبرز جوانب هذا العمل ونكشف عن موعد عرضه الرسمي، استعدوا لاستكشاف تجارب مشاهدة لا تُنسى.

قصة مسلسل نعمة الأفوكاتو

يتكون مسلسل نعمة الأفوكاتو من 15 حلقة، ووضع الملحن هيثم نبيل الموسيقى التصويرية له.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي وتجسد خلاله مي عمر شخصية محامية تدعى (نعمة سعيد أبو علب) المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، وتتعرض للعديد من المواقف والأحداث الصعبة بحكم عملها.

تفاصيل مسلسل نعمة الأفوكاتو

وكشفت البوسترات عن بعض ملامح الشخصية التي تلعبها مي عمر في المسلسل، ومنها اتخاذها من أحد المقاهي القديمة مكانا لعقد اجتماعات خاصة بعملها.

وتظهر تفاصيل المقهى أنه من النوعية ذات الطابع التاريخي في الشكل، ونشاهد على الجدار بيتا شعريا يقول: "وترى الكريم لمن يعاشرُ منصفًا... وترى اللئيمَ مجانبَ الإنصافِ".

ومن التفاصيل الأخرى التي كشفت عنها البوسترات انشغال الشخصية التي تلعبها مي عمر في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بمتابعة العديد من القضايا، فهي تحمل حقيبتين والعديد من الملفات الخاصة بالقضايا.

كما أن المطرب والملحن هيثم نبيل انتهى من وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بمشاركة الموزع خالد نبيل.

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

يشارك في بطولة نعمة الأفوكاتو بجانب مي عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، ومن المقرر أن يجمع العمل عددا من ضيوف الشرف، والمسلسل تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.