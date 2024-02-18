خاص| هاجر الشرنوبي: البكاء والضحك معا أبرز تحدياتي في "وبينا معاد".. ولم أتوقع كل هذا النجاح لشخصيتي

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة هاجر الشرنوبي عن الصعوبات التي واجهتها خلال تصوير مسلسلها "وبينا معاد" الذي يتم عرضه حاليا علي شاشة DMC.

وكشفت في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني" عن التحديات التي واجهتها أثناء تصوير المسلسل، لافتة إلى أنها تذكر موقفًا صعبًا خلال إحدى المشاهد، حيث كانت تبكي وتضحك في نفس الوقت، وواجهت صعوبة في الاستمرارية، وعلى الرغم من ذلك، أشاد المخرج بأدائها ووصفها بأنها "هايلة وعظيمة".

هاجر الشرنوبي: جميع المشكلات المطروحة في المسلسل تعكس الواقع

وأشارت إلى أن جميع المشكلات المطروحة في المسلسل تعكس الواقع وتلامس قضايا إجتماعية مهمة، وعبرت عن سعادتها لانتشار المسلسل بشكل كبير، مؤكدة أنه كجمهور عادي تحتاج إلى مشاهدة مثل هذه الأعمال التي تعكس الواقع بشكل ملموس.

هاجر الشرنوبي: لم أتوقع نجاح شخصيتي بهذا الشكل

وعبرت هاجر عن عدم توقعها لتفاعل الجمهور مع شخصيتها والمسلسل بالشكل الذي حدث، معبرة عن شكرها وامتنانها لهذا التفاعل الإيجابي، لافتة إلى أن فريق العمل بالكامل بذل مجهود كبير لخروج العمل بأفضل صورة، متمنية أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور حتى آخر حلقاته.

أحداث مسلسل وبينا معاد

مسلسل "وبينا ميعاد" تدور أحداث العمل حول تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

أبطال مسلسل وبينا معاد

المسلسل يضم مجموعة من نجوم الوسط الفني فهو بطولة كلًا من الفنانة شيرين رضا، والفنان صبري فواز، وعدد كبير من نجوم الفن بقيادة المخرج هانى كمال، فى عدة مناطق متفرقة بالإضافة إلى الديكور الأساسي للعمل، استعدادًا لعرضه خلال الموسم الدرامي الشتوي "الأوف سيزون"، عبر شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية.