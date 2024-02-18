رمضان 2024.. طرح البوسترات الرسمية لـ "كوبرا "

القاهرة - محمد ابراهيم - اقتربت المنافسة الرمضانية بين الاعمال الدرامية حيث بدأ النجوم بالترويج لأحدث أعمالهم الدرامية المتنوعة ما بين الكوميديا والأكشن والإثارة ومن الذي سيفوز في هذه المنافسة؟

ويقدم “دوت الخليج الفني” لكل متابعيه كل ما هو جديد وتفاصيل عن مسلسل "كوبرا" رمضان 2024

صناع “كوبرا” يشاركون البوستر الرسمي لـ كوبرا



بدء عدد كبير من صناع عمل مسلسل كوبرا رمضان 2024 الترويج عن عملهم ومشاركة البوستر الرسمي للعمل من خلال حساباتهم الرسمية بمواقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ومن ضمنهم الفنانة منه فضالي

منة فضالى تروج عن أحدث أعمالها الدرامية الجديدة

روجت الفنانة منه فضالي عن أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "كوبرا" من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيه:"مسلسل كوبرا رمضان ٢٠٢٤ للنجم محمد إمام والمخرج أحمد شفيق، والمؤلف أحمد أبو زيد، انتاج شركة صدف".

وأضافت:"إشراف عام على العمل مها سليم، إشراف عام على الإنتاج شركة فور يفر دراما".

وتابعت:"وسوف يتم عرض العمل خلال منصة شاهد وقنوات MBC مصر، MBC دراما.

محمد إمام يعود بشكل أقوى في "كوبرا"

رفع الفنان محمد إمام مستوى الحماس لجمهوره من خلال الترويج عن أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "كوبرا"

حيث شارك بالبوستر الرسمي للعمل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالبوستر تعليقا قال فيه:" توكلنا على الله بعد غياب سنتين عن المسلسلات يسعدني أقدملكم كوبرا على قنوات MBC ومنصة شاهد".



تعليقات الجمهور على منشور محمد إمام

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ألف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، الزعيم الصغير، منور الدنيا كلها، وغيرها من التعليقات.

أبطال مسلسل" كوبرا "



يقدم محمد إمام فى "كوبرا" دراما شعبية تتخللها الكوميديا والأكشن، ويشارك فى البطولة مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.