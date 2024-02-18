نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم نبيل يعلن عن تجربة مختلفة في مشواره الفني فما هي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان هيثم نبيل، عن سعادته بدخول عالم التأليف في مجال السينما من خلال فيلم "عيسى" للنجم العالمي مينا مسعود، حيث شارك لجمهوره بمنشور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه: "في خطوة جديدة ومختلفة في مشواري الفني بدء تصوير أمس فيلم عيسى قصة وسيناريو وحوار هيثم نبيل".

وأضاف: "الفيلم يضم مجموعة كبيرة من كوكبة النجوم منهم خالد الصاوي، رنا رئيس، نانسي صلاح، محمود حجازي، إسلام حافظ، سامي مغاوري، أحمد سلامة، وغيرهم".

وتابع:"الفيلم من إنتاج شركة الريماس اسحق ابراهيم، إبراهيم إسحاق، منتج فني عبد الله منصور، إخراج رؤوف عبد العزيز،أوعدكوا تشوفوا فيلم محترم وتقيل".

تعليقات الجمهور على منشور هيثم نبيل

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجماهير، وكانت من بين أبرز التعليقات عالمي، ان شاء الله هتكسر الدنيا، مش جديدة عليك دايما مبدع، الف مليار مبروك، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال هيثم نبيل

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان هيثم نبيل أغنية "كان لينا ناس"، وتأتي كلمات الأغنية كالتالي/

كان لينا ناس وكانوا لينا اغلي ناس كانوا الامان دايما ورانا مهما كان كان ياما كان وخدنا منهم الزمان

بعدنا ليه عن اللي عاشوا لينا ليه بعدنا روحنا ليه واب شالنا عجز انشغلنا عنه ليه ترد فيه الحياة لو شاف ولادة حواليه مقصرين في حق اهم ناس وفي الحياة دي مشغولين وهما كل همهم نعيشها فرحانين واما يوم نقع نجري عليهم مكسورين ندمانين على كل لحظة كنا فيها مش قريبين وسبنا اغلى ناس وروحنا للمزيفين

ندمانين عايشين بيقتلنا الحنين مقصرين في حق اهم ناس وفي الحياة دي مشغولين وهما كل همهم نعيشها فرحانين واما يوم نقع نجري عليهم مكسورين بس نكتشف خلاص فات ال أو ان واتغيرت كتير ملامح المكان فارقونا كلنا راحوا لاجمل مكان ورغم بعدنا اتمنولنا كل خير.