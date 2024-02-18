نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. بعد طرح البرومو التشويقي "محارب" تعرف على قنوات عرض المسلسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المتحدة مؤخرا البرومو التشويقي لمسلسل “ محارب ” للفنان حسن الرداد وفي هذا التقرير يكشف دوت الخليج الفني عن قنوات عرض المسلسل.

مسلسل محارب للفنان حسن الرداد

قنوات عرض مسلسل “ محارب ”

من المقرر أن يتم عرض مسلسل “ محارب ” للفنان حسن الرداد في السباق الرمضاني المقبل 2024 عبر شاشات dmc و منصة watch it

تردد قناة “dmc”

تردد قناة دي أم سي دراما على نايل سات

التردد: 11258.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة دي أم سي دراما على عرب سات

التردد: 11258.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.



أبطال مسلسل “ محارب ”

يشارك في بطولة مسلسل “ محارب ” الفنان حسن الرداد والفنان ماجد المصري والفنانة سلوي عثمان والفنان أحمد زاهر والفنانة منة فضالي والفنانة نيرمين الفقي والفنانة ملك أحمد زاهر والفنان محمود البزاوي والفنان تامر عبد المنعم وعدد آخر من الفنانين والفنانات