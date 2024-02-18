نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. بعد طرح البرومو التشويقي لمسلسل " بيت الرفاعي " تعرف على قنوات عرضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الساعات الأخيرة الماضية البرومو التشويقي لمسلسل “ بيت الرفاعي” للفنان أمير كرارة وفي هذا التقرير يكشف دوت الخليج الفني قنوات عرض المسلسل.

مسلسل بيت الرفاعي

ما هي القنوات الناقلة لمسلسل “ بيت الرفاعي”

سيعرض مسلسل “ بيت الرفاعي ” في السباق الرمضاني المقبل 2024 عبر قنوات dmc



تردد قناة “dmc”

تردد قناة دي أم سي دراما على نايل سات

التردد: 11258.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة دي أم سي دراما على عرب سات

التردد: 11258.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

أبطال مسلسل “ بيت الرفاعي”

يشارك في بطولة مسلسل “ بيت الرفاعي ” الفنان أمير كرارة والفنان القدير سيد رجب والفنانة إيناس كامل، والفنانة القديرة صفاء الطوخى، الفنانة ميرنا جميل، الفنانة ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

