نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبطال وقصة ومواعيد مسلسل "2024" لـ نادين نسيب نجيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ عدد كبير من محبين الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم البحث عن أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "2024"، والذي من المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني.

ونظرا لوجود أحداث مثيرة وواقعية داخل أحداث المسلسل من المفترض أن يكتسح هذا العمل المسلسلات المعروضة ووجود جماهيرية واسعة لـ نادين على مستوى الوطن العربي، كما حققته من خلال مسلسل 2020 منذ سنوات ماضية.

ويقدم “دوت الخليج الفني” لكل متابعيه كل ما هو جديد وتفاصيل عن مسلسل "2024 "

وحرصت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على مشاركة جمهورها ببوستر أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "2024" من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالبوستر تعليقا قالت فيه:"القضية لسه ما سكرت مسلسل 2024".



مواعيد عرض حلقات سلسل 2024



ينتظر الجمهور عرض مسلسل 2024 والذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة وهو الجزء الثاني من مسلسل 2020 الذي عرض قبل أربعة أعوام من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي، ومن المقرر أن يتم عرضه على منصة شاهد وقناة MBC،

ويجمع مسلسل 2020 لأول مرة النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع الفنان محمد الأحمد وهو من إخراج فيليب أسمر والذي تعاون مع نادين في أكثر من عمل سابقا ومن تأليف بلال شحادات.



آخر أعمال نادين نسيب نجيم

والجدير بالذكر آخر أعمال نادين نسيب مسلسل “وأخيرا” الذي تدور أحداثه حول البطلة نادين التي تقوم بدور سيدة قوية ومشهورة، تمتلك ماضيا مخيفا تخفيه عمن حولها، حتى لا يعرفون كيف وصلت إلى ما هي عليه.



والمسلسل من بطولة قصي خولي ونادين نسيب نجيم وغيرهما من النجوم، وهو من إخراج أسامة الناصر. وجمع المسلسل كلا من قصي ونادين للمرة الثالثة بعد مسلسلي “خمسة ونص” و”عشرين عشرين”، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج أسامة الناصر.