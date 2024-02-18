نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل بـ 100 راجل وموعد العرض الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقترب أجواء شهر رمضان المبارك لعام 2024، ومعها تعود لنا تلك اللحظات المميزة حيث تزدهر الشاشات التلفزيونية بمجموعة من المسلسلات الرائعة التي تستعد لاستقبال عشاق الدراما. من بين هذه المسلسلات المتوقع عرضها في رمضان 2024، يتألق مسلسل "بـ 100 راجل" كواحد من الأعمال المثيرة التي تعدها الدراما العربية لجمهورها.

"بـ 100 راجل" يأتي بقصة تشويقية مليئة بالأحداث والتفاصيل المثيرة، حيث يُتوقع أن يأسر قلوب المشاهدين بتطوراته الدرامية المشوّقة. يُعد هذا المسلسل فرصة للمتابعين لاكتشاف عالمًا جديدًا من القصص المشوّقة والشخصيات المعقدة.

في موسم رمضان 2024، يستعرض مسلسل "بـ 100 راجل" قصة استثنائية، وسط ترقب شديد من قبل الجمهور العربي الذي يترقب عرضه بفارغ الصبر. لم يتم الكشف بعد عن القناة التي ستعرض المسلسل، ولكن موعد العرض الرسمي سيكون مناسبة لعشاق الدراما للتمتع بلحظات تشويق وإثارة على شاشاتهم.

"مسلسلات رمضان 2024 Watch It" تعد فرصة للاستمتاع بتجارب تلفزيونية مميزة، ومع مسلسل "بـ 100 راجل" ينعش عشاق الدراما العربية تلك اللحظات المميزة خلال أمسيات شهر رمضان المبارك.

مسلسل “ بـ ١٠٠ راجل”

تصدر مسلسل “ب100 راجل ” محرك البحث جوجل بعد أن كشفت الفنانة سمية الخشاب عن دخولها السباق الرمضاني بهذا العمل، وذلك بعد غيابها ثلاثة سنوات عن الدراما، حيث كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل “ موسى ” مع النجم محمد رمضان وتصدر العمل التريند وقتها بسبب تجسيدها لشخصية “ حلاوتهم” خاصةُ بعد ظهورها مع طليقها الفنان أحمد سعد.

أبطال العمل

ويعتبر مسلسل بـ 100 راجل من تأليف محمود حمدان، إنتاج ممدوح شاهين، وإخراج إبرام نشأت، ومن المفترض أن يتكون من 30 حلقة، حيث انضم حاليًا الفنان صلاح عبدالله، نانسي صلاح، إبراهيم السمان، إيمان يوسف وتم بناء الديكورات داخل القاهرة والعمل على التحضيرات المبدئية من قبل فريق العمل.

موضوع عائلي

يذكر أن أبرز أعمال محمد القس مسلسل “موضوع عائلي ” وهو مسلسل كوميدي تدور أحداثه حول رجل يدعى إبراهيم يهوى الطبخ ويعمل كطباخ في إحدي المطاعم الشهيرة، ويتغير مسار حياته مُنذ معرفته بأنه مُصاب بمرض نادر في المخ فيؤثر علي ذاكرته ويفقد جزء من تفاصيل حياته، ويحاول إبراهيم خلال أحداث الجزء الثاني من المسلسل في أجواء كوميدية طريفة إخفاء حقيقة مرضه عن أفراد عائلته، فيقف أمام معادلة صعبة بين شخصيته الماضية التي تخشى المفاجآت وتأقلمه على تفاصيل حياته الجديدة.

وشارك مسلسل «موضوع عائلي» عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم ماجد الكدواني، محمد رضوان، سماء إبراهيم، محمد شاهين، رنا رئيس، طه دسوقي، والفنانة اللبنانية نور، ياسمين وافي، والعديد من ضيوف الشرف فمن بينهم نيللي كريم وبيومي فؤاد وأشرف زكي، والمسلسل من تأليف أحمد الجندي، محمد عز الدين، كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.