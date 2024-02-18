نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على القائمة الكاملة للمسلسلات الكوميدية (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا أسابيع قليلة عن بدء السباق الرمضاني لعام 2024 ويشارك في السباق الرمضاني الكثير من الأعمال الدرامية المتنوعة ما بين المسلسلات القصيرة ذات الـ 15 حلقة والمسلسلات ذات الـ 30 حلقة.

يكثر في السباق الرمضاني لهذا العام المسلسلات الكوميدية فيوجد منها ما يأتي بأجزاء جديدة ومنها من يكون هذا اول جزء له، ويقدم لكم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز المسلسلات الكوميدية المشاركة في السباق الرمضاني 2024:-

"بابا جه" لـ أكرم حسني

يشارك الفنان أكرم حسني في السباق الرمضاني بمسلسل "بابا جه" وينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 15 حلقة، ويشاركه البطولة الفنانة نسرين أمين، الفنانة سماء إبراهيم، الفنانة فريال يوسف، الفنان محمود البزاوى، الفنان محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد والطفلة لافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر

"فراولة" لـ نيللي كريم

تشارك الفنانة نيللي كريم في السباق الرمضاني بمسلسل "فراولة" وينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 15 حلقة.

يشارك في بطولة مسلسل “ فراولة ” الفنانة نيللي كريم والفنانة شيماء سيف، والفنان صدقى صخر، والفنان أحمد فهيم، والفنانة علا رشدى، والفنانة جيلان علاء، الفنان تونى ماهر، الفنان حجاج عبدالعظيم، الفنانة دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

"أشغال شقة" لـ هشام ماجد

يشارك الفنان هشام ماجد في السباق الرمضاني بمسلسل "أشغال شقة" وينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 15 حلقة، ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم مصطفى غريب، أسماء جلال، شيرين، رحمة أحمد فرج، عادل المطيري، سلوى محمد علي وغيرهم من النجوم.

"كامل العدد2" لـ دينا الشربيني

تشارك الفنانة دينا الشربيني في السباق الرمضاني بمسلسل "كامل العدد 2" وينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 15 حلقة، ويأتي الجزء الثاني منه استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول العام الماضي.

من بطولة النجمة دينا الشربيني، النجم شريف سلامة، والنجمة إسعاد يونس، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، آية سماحة، وأحمد كمال، أحمد جمال سعيد، وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وللخراج خالد الحلفاوي.

"لانش بوكس" لـ غادة عادل

تشارك الفنانة غادة عادل في السباق الرمضاني بمسلسل "لانش بوكس" وتشاركها البطولة كلًا من الفنانة جميلة عوض والفنانة فدوي عابد، الفنان أحمد وفيق، الفنان شاهين، الفنان هشام اسماعيل، الفنان صدقي صخر، الفنان عمرو رمزي، الفنان أسامة أبو العطا ومن إخراج هشام الرشيدي.

"خالد نور وولده نور خالد" لـ كريم محمود عبد العزيز وشيكو

يشارك الفنان كريم محمود عبد العزيز في السباق الرمضاني بمسلسل "خالد نور وولده نور خالد" وينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 15 حلقة، بطولة شيكو، وكريم محمود عبد العزيز، وآية سماحة، وهو من تأليف كريم سامي، وإخراج محمد أمين.

"الكبير أوي 8" لـ أحمد مكي

يشارك الفنان أحمد مكي في السباق الرمضاني بمسلسل "الكبير أوي 8 " ويتكون من 30 حلقة ويأتي هذا استكمالًا للنجاحات الكبيرة المتتالية الذي حققتها الأجزاء السابقة منه.