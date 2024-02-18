مسلسلات رمضان 2024..كل ما تريد معرفته عن مسلسل "بيت الرفاعي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تفصلنا أسابيع قليلة عن بدء السباق الرمضاني لعام 2024 ويشارك في السباق الرمضاني الكثير من الأعمال الدرامية المتنوعة ما بين المسلسلات القصيرة ذات الـ 15 حلقة والمسلسلات ذات الـ 30 حلقة.

ويشارك الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل "بيت الرفاعي" وهو ينتمي إلى الدراما الإجتماعية وتدور أحداث في إطار تشويقي.

بوستر مسلسل بيت الرفاعي

أبطال مسلسل “بيت الرفاعي”لـ أمير كرارة

يشارك في بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" كوكبة من النجوم بجانب الفنان أمير كرارة، أبرزهم: أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

من مسلسل بيت الرفاعي

من مسلسل بيت الرفاعي

أحداث مسلسل "بيت الرفاعي" لـ امير كرارة

و تدور أحداث مسلسل "بيت الرفاعي" في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي، وذلك في إشارة إلى منزل التاجر "محمود الرفاعي" وهو رجل معروف بالخير ومحبة أهالي منطقته له، ولكن تقع العديد من الأحداث مفاجأة في أحداث المسلسل، إذ أن مهنته الأساسية هي أنه تاجر آثار.

بوستر آخر لمسلسل بيت الرفاعي

الشركة المتحدة تطرح البرومو التشويقي لمسلسل “بيت الرفاعي”

بدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة الترويج عن مسلسل "بيت الرفاعي"، وذلك عن طريق طرح البرومو الرسمي لمسلسل عبر صفحتها الرسمية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر طرحة في السباق الرمضاني المقبل 2024.