نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل دون مقابل وموعد العرض الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدور قصة هذا المسلسل الذي يحمل شعار "دون مقابل" حول حياة مجموعة من الشباب الطموحين الذين يواجهون تحديات مختلفة في مجتمعهم.

من خلال تقديم قصة مشوقة وشخصيات معقدة، يأخذنا المسلسل في رحلة عواطفية ومليئة بالإثارة والتشويق. يتميز مسلسل "Watch It" بالعرض الرسمي في شهر رمضان المبارك من عام 2024، حيث يُعرض حصريًا على قناة تلفزيونية مشهورة.

بفضل فريق عمل موهوب وإخراج متميز، يعد هذا العمل الدرامي وعدًا بتقديم تجربة مشاهدة استثنائية للجمهور. ترقبوا المزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا المسلسل الرائع الذي سيأسر قلوب الجماهير في شهر رمضان المقبل.

أبطال مسلسل" دون مقابل"



ويضم مسلسل دون مقابل مجموعة من أبرز هم هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، خالد سليم، عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، نسرين طافش، وعارفة عبدالرسول، والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.



مسلسل دون مقابل مكون من 30 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي، ويناقش بطولات قوات الأمن في التصدي لقوى الإرهاب وأعداء الوطن، حيث يظهر هاني خلاله بشخصية ضابط شرطة متقاعد، بينما تجسد داليا البحيري شخصية سيدة أرملة وتعمل أخصائية اجتماعية، أما نسرين طافش فتظهر بدور إعلامية وزوجة هاني رمزي.

