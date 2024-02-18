نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل رحيل وموعد العرض الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مسلسل "رحيل" هو من الأعمال الدرامية المنتظرة في شهر رمضان عام 2024، يروي قصة امرأة شابة تواجه تحديات كبيرة في حياتها بعد وفاة والديها بشكل مفاجئ. تتعرض لصراعات عديدة وتجارب قاسية، وتبحث عن القوة والإرادة لمواجهة الصعاب. يعرض المسلسل قصة مؤثرة عن الصمود والتحدي، ومن المتوقع أن يحظى بإعجاب الجمهور. ترقبوا العرض الرسمي لهذا المسلسل الشيق على شبكة التلفزيون في شهر رمضان القادم.

نشرت الشركة المنتجة، الصور الأولى من كواليس العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وظهر فيها كل من ياسمين صبري، أحمد صيام، حازم سمير، المخرج إبراهيم فخر.

ومسلسل رحيل، من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج إبراهيم فخر، وتقدم ياسمين صبري خلال الأحداث، شخصية فتاة شعبية، وذلك بعد غيابها عن الموسم الرمضاني لمدة 3 سنوات.

وسبق، حرصت ياسمين صبري مؤخرًا على حضور حفل joy awards الذي أقيم خلال الفترة الماضية بالمملكة العربية السعودية، وارتدت خلاله فستان باللون الأسود والبني، وقالت في تصريحات لها على هامش الحفل: بحب السفر بدرجة كبيرة جدًا، ومؤخرًا كنت في سويسرا مع عائلتي، وسعيدة بنجاح فيلم أبونسب، خاصة أن كواليسه كانت كلها ضحك.