نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات رمضان 2024..كل ما تريد معرفته عن مسلسل "المعلم "لـ مصطفى شعبان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتبقي أسابيع قليلة على بدء السباق الرمضاني لهذا العام ويوجد العديد من الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم الرمضاني 2024 وتتنوع ما بين المسلسلات الدرامية القصيرة والمسلسلات الدرامية ذات الثلاثون حلقة.

ويشارك الفنان مصطفي شعبان، في السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل "المعلم" الذي يتكون من 30 حلقة، مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان تدور أحداثه في اطار شعبى إجتماعي.

ويقدم مصطفى خلال المسلسل شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها، بينما تجسد الفنانة سهر الصايغ دور زوجته ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحات كبيرة في هذا الموسم الرمضاني.

تفاصيل البرومو التشويقي لمسلسل "المعلم"

طرحت الشركة المنتجة منذ قليل، البرومو الرسمي لمسلسل “المعلم” للنجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2024.

وظهر خلال البرومو التشويقي الفنان مصطفى شعبان كتاجر سمك يتعرض لعدة صعوبات تقلب حياته رأسًا على عقب، ويردد بعض العبارات، منها: “الدنيا قلبه وشها معايا وصدرت وشها الناشف، وفي يوم وليلة اتبدلت الأحوال، اللي جاي طلق حي”.

شخصية مصطفي شعبان داخل مسلسل "المعلم"

ويجسد مصطفى شعبان خلال أحداثه شخصية تاجر سمك لديه محل صغير ويعيش رحلة صعود مليئة بالصراعات لاستعادة قوته ومركزه وسط كبار التجار في شادر السمك الذين يحاولون بشتى الطرق القضاء على تجارته.

ويواصل أبطال العمل تصوير مشاهده لمدة أسبوع كامل في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تم الانتهاء مؤخرًا من تصوير بعض أحداث المسلسل، داخل ديكور استديو الأهرام، وبعض المشاهد تم تصويرها على كوبري قصر النيل، وداخل حي الزمالك، وأحد الديكورات الرئيسية بمدينة الشيخ زايد.

أبطال مسلسل "المعلم"

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، ويضم نخبة من ألمع نجوم الفن أبرزهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، إنتصار، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

آخر أعمال مصطفى شعبان

يعتبر آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان في الدراما هو مسلسل "بابا المجال"، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، كما تصدر تريند محركات البحث في موقع تويتر وجوجل ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.