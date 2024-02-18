الليله.. شيرين ومنير وماجد المهندس في حفل ”ليالي سعودية مصرية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 فبراير 2024 07:32 صباحاً - يستعد كلًا من الفنانة شيرين والكينج محمد منير والفنان ماجد المهندس لإحياء أولى حفلات "ليالي سعودية مصرية" الذي ستقام بدار الأوبرا المصرية اليوم تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

ويذكر أنه سوف تقام الحفل اليوم بعدما تم تأجيلها حيث قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ، من قبل إقامة الحفل السبت.

تفاصيل لقاء المستشار تركي آل الشيخ ووزيرة الثقافة نيفين الكيلاني

وجاء ذلك عقب لقاء المستشار تركى اَل شيخ بوزيرة الثقافة، وتم الاتفاق على أنه سيجرى إطلاق ليالي الأوبرا في السعودية بفرق مصرية، وليالى السعودية في الأوبرا المصرية بفرق سعودية.