مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل صدفة وموعد العرض الرسمي

القاهرة - محمد ابراهيم - مسلسل "صدفة" يعتبر إحدى إنتاجات موسم مسلسلات رمضان 2024، ويتميز بتقديم النجمة ريهام حجاج لنوعية جديدة من الأعمال، حيث يجمع بين العناصر التشويقية والدرامية والاجتماعية.

في قصة المسلسل، يقع مصفف الشعر الشهير وصاحب سلسلة صالونات واسعة الانتشار في مصر والوطن العربي، فؤاد مهران، في ورطة غير متوقعة. أثناء لعبه بالكرة في النادي الرياضي مع صديقه، يتعرض لموقف يقوده إلى اللقاء مع فتاة تُدعى "صدفة"، تكون في الثلاثين من عمرها.

تتطور الأحداث في مسلسل "صدفة" بحيث تكشف "صدفة" لفؤاد مهران عن أمور خطيرة تتعلق بابنته. يشتعل داخل فؤاد نار الشك، ويبدأ في البحث عن هوية هذه الفتاة والأسرار التي تحملها.

أبطال المسلسل يتضمنون:

ريهام حجاج

خالد الصاوي

عصام السقا

رحاب الجمل

سلوى خطاب

ميار الغيطى

فراس سعيد

نور إيهاب

رشدي الشامي

إخراج: سامح عبد العزيز تأليف: أيمن سلامة مدير التصوير: وائل درويش مهندس الديكور: رامي دراج

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2024، منافسة قوية بين العديد من نجوم الوسط الفني، حيث تختلف نوعية العمال المقدمة بين التاريخي والشعبي والكوميدي والتشويقي والدراما الصعيدية، حيث تقدم الشركة المتحدة خلال الماراثون الدرامي، وجبة دسمة ومتنوعة من المسلسلات، التي تضم كبار النجوم.

وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2024، أكثر من 40 مسلسلًا جديدًا، وبدا التحضير لمعظمها مبكرًا، ومن بينها مسلسلات تستمر طوال الشهر لمدة 30 يومًا، فيما يقتصر بعضها على المسلسلات القصيرة التي تكتفي بـ15 يومًا فقط من الشهر المبارك، ومن أبرز أبطال تلك العمال الفنانين: أحمد مكي وكريم عبد العزيز ومحمد إمام وأكرم حسني ومي عمر وأحمد زاهر وغيرهم.