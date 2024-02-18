مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل جري الوحوش وموعد العرض الرسمي

القاهرة - محمد ابراهيم - مسلسل "جري الوحوش" يعتبر إحدى أبرز إنتاجات موسم مسلسلات رمضان 2024، ويثير انتباه العديد من المشاهدين نظرًا لاستمداده من الفيلم المصري الشهير "جري الوحوش" الذي عُرض في عام 1987. بدأ فريق العمل تصوير المشاهد في يناير الماضي، وشهد حفل تقطيع الكعك لحظة توثيق مميزة تم نقلها من خلال وسائل إعلام محلية.

أبطال مسلسل "جري الوحوش" يتضمنون:

نضال الشافعي

محمود عبدالمغني

وفادية عبدالغني

صلاح عبدالله

محمود حجازي

سميرة صدقي

وآخرين

المسلسل يستند إلى قصة وسيناريو وحوار محمود أبوزيد، ويخرجه عبدالعزيز حشاد.

تدور أحداث المسلسل حول صداقة بين "سعيد" والطبيب "نبيل"، حيث يعاني "سعيد" من مشكلة العقم، ويقدم "نبيل" له فرصة للإنجاب بطريقة فريدة. يتطور السيناريو بمشاركة "عبدالقوى" الذي يتبرع بجزء من المخ مقابل مبلغ مالي. يتبع المسلسل تطورات الأحداث بعد فشل العملية الجراحية وتأثيرها السلبي على صحة الطرفين.

تم تحويل هذا الفيلم السينمائي إلى مسلسل درامي بعد تعاقد المنتج محروس المصري مع عائلة الكاتب الراحل محمود أبوزيد، مؤلف الفيلم السينمائي، لتقديم القصة كعمل درامي.