مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل أشغال شقة وموعد العرض الرسمي

القاهرة - محمد ابراهيم - الجمهور يتزايد في البحث عن القنوات التي ستبث مسلسل "أشغال شقة" خلال شهر رمضان لعام 2024. يقوم "دوت الخليج الفني" خلال هذه السطور بتسليط الضوء على القنوات التي ستكون المسؤولة عن نقل وعرض أحداث هذا المسلسل.

القنوات الناقلة لمسلسل “ أشغال شقة” ؟

من المقرر أن يتم عرض مسلسل “ أشغال شقة” في السباق الرمضاني المقبل 2024 عبر قنوات. Mbc. مصر.

تردد قناة mbc مصر ١

أسم القناة: MBC Masr 1.

القمر الصناعي: NileSat.

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

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تردد قناة إم بي سي مصر ٢

أسم القناة: MBC Masr 2.

القمر الصناعي: Nilesat.

التردد: 12322.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

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أبطال مسلسل «أشغال شقة»

مسلسل «أشغال شقة» بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، شيرين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب، ومن المقرر أن يتكون مسلسل "أشغال شقة" من 15 حلقة ويدور في إطار كوميدي، ويعرض في موسم رمضان الدرامي 2024.