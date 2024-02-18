نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. سلسلة وهابيات بمعهد الموسيقى العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجسيدًا لأهداف وزارة الثقافة المتمثلة في إعادة احياء التراث وتعريف الأجيال الجديدة برموزه تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تقديم سلسلة وهابيات حيث يقام حفلًا بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى في الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد 18 فبراير علي مسرح معهد الموسيقى العربية.

مختارات من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

يتضمن البرنامج مختارات من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها:" في الليل لما خلى، يا ورد مين يشتريك، النهر الخالد، ساكن قصادى، امل حياتي، انت الحب، هذه ليلتى إلى جانب موسيقى فين طريقك"، أداء كل من: غادة أدم، ايناس عز الدين، احمد عصام وعازف العود محمود عبد الفتاح.

نبذة عن سلسلة حفلات وهابيات

جدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى في إطار دور الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى الذي يتميز به الإبداع العربى.

حفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث

يذكر أن أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي على مسرح معهد الموسيقى العربية.

وتضمن البرنامج مختارات من اهم مؤلفات الموسيقى العربية منها:" موشح عنق المليح الغالي، يا رايحين الغورية، الحلو أبو شامة، هقابله بكرا، جمال الدنيا، الحلو حياتي، في يوم من الأيام، أيظن، دور هوى حبيبي وافقني، مقدرش احب اتنين، على عيني، جمالك بيزيد في عينيا، كل الحلوين ظالمين، تفرق كتير، الصبح بدري، إمتى الزمان، عقبالك يوم ميلادك وموسيقى بحلم بيك".