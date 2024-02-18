نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصور الأولى لمحمد منير بداخل الأوبرا المصرية قبل حفله اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان محمد منير التجهيزات الأخيرة والإستعدادت لحفله المقرر إقامته اليوم في دار الأوبرا المصرية، وذلك من ضمن حفلات ليالي السعودية تحت قيادة المستشار تركي آل الشيخ وستشاركه في الحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان ماجد المهندس.

محمد منير

محمد منير

آخر أعمال الفنان محمد منير

ةمن جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان محمد منير أغنية “ يا فلسطيني ” والتي طرحها تتضامنًا مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وهي من إخراج احمد عبدالمحسن وكلمات عصام عبدالله وألحان كامل الشريف وتوزيع فتحي سلامة.

كلمات أغنية “ يا فلسطيني”

يسكت يسكت رد الشعب وفجأة يطرشقلك شرايينك

ياللي مخطط تلغي العدل وشياطين الشر في تكوينك..

يسكت يسكت الاستحمال لما مراره يساوي الموت..

ينتحر الصبر في فيضانه وينفجر الشعب المكبوت..

تسرق.. تحرق.. تقتل.. تهدم.. وتتفنن في صنوف الغدر..

آدي الشعب.. إن حب يرد.. بحجارة بحجارة بحجارة جندك تأمينك..

يا فلسطيني.. يا فلسطيني.. ينصر دينك».