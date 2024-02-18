انت الأن تتابع خبر طلاق أمير عيد.. وزوجته تنشر صورة لها في حضن رجل آخر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية أنباء تفيد طلاق الفنان أمير عيد وزوجته ليلى الفاروق بعدما ألغى أمير متابعتها عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام ولم يصدر أي تعليق من الطرفين حول أنباء انفصالهما لا بالنفي ولا بالتأكيد حتى الآن مما أثار حالة كبيرة من الجدل بسبب ارتباط الثنائي بقصة حب كبيرة من الصغر وكان أمير ألف لها أغنية باسم ” ليلى” حبًا فى زوجته.

حقيقة طلاق أمير عيد وليلى

أمير عيد وزوجته ليلى حذفا جميع صورهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مما يؤكد خبر انفصالهما وقامت ليلى، بنشر صورة لها مع شخص أخر وهو يحتضنها، مما أثار تساؤلات الجمهور حول سبب انفصالهما، وما إذا كان هذا الشاب هو السبب في ذلك، أم إن صديقها الجديد يلعب دورًا في الأمر.

قصة زواج أمير عيد

جمع الثنائي قصة حب كبيرة منذ الصغر وتكللت بالزواج وقدم لها الكثير من الأغاني الرومانسية وعبر لها عن حبه ومشاعره بأرقى الكلمات في كافة مقابلاته التلفزيونية وإطلالاته الإعلامية وفي احدى المقابلات التلفزيونية حكى أمير عن تفاصيل يوم فرحه قائلًا :أنا عملت فرحي فوق السطوح وأخويا ساعدني إن أحنا نجيب أكل من برا واتبسطنا جدًا، ووقتها مكنش معايا فلوس أجيب شقة ومهر وشبكة، وليلي مراتي قالتلي روح لماما قولها أن إحنا خلاص هنتجوز، واتجوزنا ولازم الاهل يساعدوا فى الزواج.

من هو أمير عيد؟

ولد في 26 نوفمبر 1983 وهو مغني، ملحن وعازف جيتار مصري ي أسس فرقة كايروكي عام 2003 وذاع صيتها بعد ثورة 25 يناير بأغنية صوت الحرية التي غناها أمير ثم توالت الأغاني ذات الطابع السياسي والاجتماعي مثل أغنية مطلوب زعيم ، وفي عام 2020 قام بأول عمل سينمائي له في فيلم لما بنتولد من إخراج تامر عزت.

من هي ليلى زوجة امير عيد؟