انت الأن تتابع خبر شيرين عبد الوهاب تحيي حفلًا في دار الأوبرا المصرية اليوم بمشاركة الكينج محمد منير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحيي ملكة الاحساس الفنانة شيرين عبد الوهاب اليوم الاحد 18 فبراير 2024 حفل غنائي في دار الأوبرا المصرية والذي يحمل عنوان ليالي سعودية مصرية برعاية رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، ويحضر الحفل وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني ومن المقرر أن تُقدم شيرين باقة متنوعة من أجمل أغانيها مع تقديم بعض الأغاني الجديدة، وسيشارك في الحفل عدد كبير من نجوم الغناء المصري.

تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان

على صعيد أخر تم تأجيل حفلها الذي كان مقرر إقامته في لبنان أمس السبت المقبل 17 فبراير 2024 إلى يوم 24 فبراير بسبب تعارضه مع حفلها في دار الأوبرا المصرية

تركي آل الشيخ

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن برامج وأنشطة ثقافية كبيرة ومتعددة بين الرياض والقاهرة، في إطار العلاقات القوية بين الجانبين في كافة المجالات، وذلك عقب زيارة المستشار لوزارة الثقافة المصرية الإثنين الماضي، ولقائه وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وعدداً من المسؤولين بالوزارة، والاتفاق على إطلاق «ليالي الأوبرا» بين المملكة ومصر، كنوع من التبادل الثقافي بين البلدين، والاتفاق على تقديم عروض مسرحية مشتركة بين البلدين، إلى جانب عمل مشترك في مجال الدراما.

أولى “الليالي السعودية المصرية”

يشارك في حفل اليوم كلًا من المطرب محمد منير والمطرب ماجد المهندس ومن المتوقع أن يحقق الحفل نجاحات كبيرة وحضور جماهيري هائل ويقدم كل منهما باقة مميزة من أعمالهم الفنية التي تحظى باهتمام كبير من قبل الجمهور.

شيرين عبد الوهاب