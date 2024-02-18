نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المسلسلات التركيه رمضان ٢٠٢٤.. قائمة مسلسلات شهر رمضان التركية والقنوات الناقله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتبر شهر رمضان فرصة للجمهور لمتابعة أحدث المسلسلات التركية المميزة، حيث تتميز بتنوع قصصها وجودة إنتاجها، وتقديم دراما رومانسية تثير اهتمام الجماهير.



إليكم ملخصًا لبعض المسلسلات التي ستعرض في شهر رمضان 2024:

مسلسل "قبلك" (ONCE SENDEN):

بطولة: ألب نافروز، سينام أونسال، ألتان إركيلي، تانسل أونجيل، ونيليبري شاهينكايا.

مسلسل "العدو للحب" (ASKA DUSMAN):

يستعرض قصة حب تواجه تحديات وصعوبات، مما يجعله محورًا للإثارة والتشويق.

مسلسل "الغدار" (GADDAR):

بطولة: شاتاي أولسوي، أونور سايلاك، وسمية أيدوغان، أوغور يلديران.

مسلسل "المنظمة" الموسم الرابع (TESKILAT):

يتوقع أن يكون هذا الموسم حافلًا بالأحداث الملحمية والمفاجآت المثيرة، بطولة: مراد يلدررم، مسعود أكوستا، ودنير بايسال، وآخرين.

تردد القنوات التي تعرض مسلسلات شهر رمضان التركية 2024:

قناة ATV:

تعتبر من أشهر القنوات التي تعرض المسلسلات التركية على نايل سات.

- التردد: 10796، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي، معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

قناة فوكس التركية:



- تقدم مسلسلات تركية حصرية بعرضها الأول قبل القنوات الأخرى.

- التردد: 115620، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 6/5.





يمكن للجمهور الاستعداد لاستقبال موسم رمضان بفارغ الصبر والترقب لمتابعة هذه المسلسلات المثيرة، والتي ستعرض على قناة ATV وفوكس التركية.