نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على أبرز محطات أمير عيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر المطرب أمير عيد محرك البحث "جوجل" في الساعات الماضية، بعد أنباء بانفصال أمير عن زوجته ليلى، مما أثار جدل كبير من قبل رواد التواصل الاجتماعي بعد حذف أمير جميع صوره مع زوجته على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مما جعل الجمهور يعتقد تأكيد خبر انفصالهما.

انفصال ليلى عن أمير عيد

فيما قامت ليلى، بنشر صورة لها مع شخص أخر وهو يحتضنها، مما أثار تساؤلات الجمهور حول سبب انفصالهما، وما إذا كان هذا الشاب هو السبب في ذلك، أما إن صديقها الجديد يلعب دورًا في الأمر.

تفاصيل زواج أمير عيد

يذكر أن المطرب أمير عيد كشف تفاصيل زواجه خلال تصريحات تلفزيونية له قائلا: “أنا عملت فرحي فوق السطوح وأخويا ساعدني إن أحنا نجيب أكل من برا بس فى الأخر كان فى السطوح واتبسطنا جدًا، ووقتها مكنش عندي فكرة أجيب شقة ومهر وشبكة، وليلي مراتي قالتلي روح لماما قولها أن إحنا خلاص هنتجوز، واتجوزنا ولازم الاهل يساعدوا فى الزواج ميطلبوش على الفاضي أنا مش رايح أشتري كرسي ولا ترابيزة”.

تأسيس فرقة كاريوكي

أسس أمير عيد فرقة كايروكي في 2003 وذاع صيتها بعد ثورة 25 يناير بأغنية صوت الحرية التي غناها أمير ثم توالت الأغاني ذات الطابع السياسي والاجتماعي مثل أغنية مطلوب زعيم ويا الميدان بالاشتراك مع عايدة الأيوبي واثبت مكانك.

أول عمل سينمائي

وفي عام 2020 قام بأول عمل سينمائي له في فيلم “لما بنتولد” من إخراج تامر عزت ومثل مصر في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

غناء أمير عيد لمبادرة حياة كريمة

وفي عام 2022 قام أمير عيد بغناء “ أهلا وسهلًا شرفتوا” ضمن إعلان مبادرة رئيس الجمهورية بمؤسسة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

آخر أعمال أمير عيد

وازدادت شهرة أمير عيد أكثر بعد أن شارك في الجزء الأول والثاني من مسلسل “ ريفو” وتصدر التريند وحقق نجاح كبير بعد عرضه على منصة watch it وشارك في بطولته كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

وتدور قصة مسلسل ريفو حول الفتاة "مريم حسن فخر الدين" التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريڤو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات وتكتشف أن هناك سرا أخفاه طوال السنوات الماضية، وتتناول الأحداث قصة فرقة غنائية في التسعينيات باسم ريفو والمتغيرات الاجتماعية والسياسية حول تلك الفرقة في هذا التوقيت والعمل اجتماعي تشويقي موسيقي.