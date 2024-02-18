انت الأن تتابع خبر اتهام حسام حبيب بالسرقة.. ايه الحكاية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازال اسم حسام حبيب مثير للجدل لكن هذه المرة ليس خبر عودته للفنانة شيرين عبد الوهاب أم لا هذه المرة الفنان متهم بالسرقة ونوضح لكم التفاصيل في التقرير التالي .

اتهام حسام حبيب بالسرقة

طرح مساء أمس السبت الفنان اغنية بعنوان كدابة ومنذ طرحها وتسببت الاغنية في كثير من الجدل فالجمهور يتسائل هل المقصود بالاغنية طليقته النجمة شيرين عبد الوهاب ثم وجه المنتج والموزع المصري محمد شفيق، اتهامًا لـ حسام بسرقة مذهب أغنيته الجديدة “كدابة” من أغنية أنتجها مؤخرا للمطرب الصاعد محمود عز وكتب شفيق عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “السلام عليكم، بداية كده تم إنتاج أغنية للفنان الصاعد محمود عز بعنوان بياعة وتم طرح البرومو بتاعها على إنستجرام يوم 18 يناير بجملة المذهب اللي تم نحته أو اقتباسه من قبل الفنان حسام حبيب في أغنيته الجديدة (كدابة) وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالمصنفات

رد ملحن الأغنية على الاتهامات” دى قلة أدب”