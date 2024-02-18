نسرين طافش في أحدث ظهور لها على انستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 فبراير 2024 10:36 صباحاً - شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وتألقت نسرين طافش بإطلالة رياضية مرتدية توب وبنطال مكشوف الصدر والبطن باللون البينك، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء التي عكست جمالها.

وظهرت نسرين طافش ، مجددا بعد الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عنأكثر من عمل سوري منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون".