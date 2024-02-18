غدًا.. فرقة فيلدي المجرية بالمسرح الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر عرضًا لفرقة فيليدي المجرية تصميم وإخراج يانوس فيليدي وموسيقى أوربان جورجي، وذلك في الساعة الثامنة مساء غد الإثنين 19 فبراير علي المسرح الكبير، ويأتي ذلك لتنفيذ أهداف الثقافة المصرية الخاصة بمد جسور التعاون الابداعي مع مختلف دول العالم.

تابلوهات للرقص الحديث الممزوج بأبيات شعرية

يتضمن البرنامج تابلوهات للرقص الحديث الممزوج بأبيات شعرية تعبر عن المشاعر الانسانية المتعددة منها الفرح، الحزن، الحب، اليأس وغيرها.

نبذة عن فرقة فيلدي

يذكر أن فرقة فيليدي تأسست عام 2010 علي يد المصمم المجري يانوس فيليدي الذي أضاف على أداءها عدد من المهارات التقنية المتقدمة إلى جانب أساليب الباليه الكلاسيكي وعناصر من الرقص الحديث.

حفل غنائي بمناسبة عيد الحب

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر أقامت حفل غنائي بمناسبة عيد الحب، وقدمتها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد بعنوان “وردة فى عيد الحب”، الجمعة الماضية على المسرح الكبير.

وتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الرومانسية الشهيرة لوردة الجزائرية منها: "لعبة الأيام، بلاش تفرق، العيون السود، في يوم وليلة، يتونس بيك، وحشتوني، اسأل دموع عنيا، لو سألوك، ميدلي موسيقى من اعداد قائد الحفل المايسترو ايهاب عبد الحميد "وغيرها، أداء كل من: إيمان عبد الغنى، سارة زكي، نهاد فتحى وهند النحاس.